Худрук Малого театра Соломин находится в реанимации

Худрук Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации. Народный артист СССР был госпитализирован 6 ноября. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в больнице.

По данным Mash, у 88-летнего народного артиста подтвердился инсульт. В день госпитализации Соломин почувствовал слабость в левой руке, у него закружилась голова и нарушилась речь, пишет телеграм-канал.

Утверждается, что у артиста также тяжелая форма гипертонии, сахарный диабет и атеросклероз, что осложняет его состояние.