07 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

Украина может легализовать медицинскую марихуану уже в ноябре

Киев рассматривает возможность легализации медицинской марихуаны, чтобы помочь солдатам справиться с последствиями затянувшегося военного конфликта, пишет Bloomberg. По данным издания, власти могут попробовать узаконить употребления этих наркотиков уже в ноябре.

Дискуссии о легализации марихуаны на Украине достигли кульминации в июле, когда Верховная рада в первом чтении одобрила законопроект об использовании каннабиса в медицинских целях. Во втором – основном – чтении документ будут рассматривать в ноябре.

Согласно июльскому опросу киевского социологического Центра Разумкова, общество по этому вопросу разделилось: 37% выступают против легализации наркотиков, 35% - за.

Ряд депутатов Верховной Рады выступает против легализации, в том числе фракция Юлии Тимошенко. Последняя утверждает, что легализация приведет к неконтролируемому производству и употреблению марихуаны. Тимошенко призывает провести референдум по этому вопросу. При этом партия "Слуга народа", обладающая в Раде большинством, выступает в поддержку легализации. Идея также нравится президенту Украины Владимиру Зеленскому.  

Теги: украина, марихуана, легализация, наркотики


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