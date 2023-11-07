07 Ноября 2023
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Политика За рубежом
Фото: kremlin.ru

Турция опровергла сообщения о договоренности по приему миллиона палестинцев

Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы договоренности президента Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху о приеме миллиона палестинцев.

"Эти утверждения полностью сфабрикованы", - говорится в заявлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в турецких оппозиционных СМИ появилась информация о том, что Эрдоган якобы согласился принять в Турцию один миллион палестинских беженцев в обмен на два миллиарда долларов.

На днях турецкий лидер заявил, что больше не считает Нетаньяху "своим собеседником" и "вычеркнул его".

28 октября Израиль заявил, что отзывает своих дипломатов из Турции на фоне заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе митинга в Стамбуле. Выступая перед собравшимися, он заявил, что Анкара "объявит Израиль военным преступником" в связи с действиями в секторе Газа

Теги: турция, беженцы, израиль, палестинцы


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