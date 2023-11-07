На Ямале в реке обнаружили труп мужчины

В Приуральском районе в реке Щучье обнаружили труп мужчины, пропавшего в конце октября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

О пропаже 62-летнего ямальца сообщил его племянник 28 октября. Мужчина вышел из дома в сторону стойбища оленеводов, расположенного в пяти километрах от поселка, но не дошел до места. Следователи предполагают, что пожилой человек провалился под лед и не смог самостоятельно выбраться.

Проводится доследственная проверка. По ее результатам следователем будет принято процессуальное решение.