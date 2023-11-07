07 Ноября 2023
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Фото: mid.ru

Захарова: Заявление Израиля о ядерном оружии вызвало вопрос о его наличии у страны

Заявление министра по делам Иерусалима и наследия Израиля о возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа вызывает огромное количество вопросов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вопрос номер один - получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия?" - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".

"Следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?" - добавила она.

Ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил в интервью, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является "одной из возможностей" развития конфликта. Позднее в соцсети Х Элияху попытался опровергнуть свои слова и написал, что любому здравомыслящему человеку ясно, что замечание об атомной бомбе было метафорическим.

Канцелярия израильского премьер-министра в соцсети Х заявила, что высказывания Элияху "не соответствуют действительности".

Кроме того, заявления министра раскритиковал лидер израильской оппозиции Яир Лапид и заявил, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху должен уволить Элияху. Позднее стало известно, что Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях правительства.

Теги: мария захарова, израиль, ядерное оружие


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