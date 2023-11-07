На Урале прокуратура заставила чиновников отремонтировать монумент "Европа – Азия"

На Среднем Урале лишь после вмешательства прокуратуры был отремонтирован историко-географический знак "Европа – Азия".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о знаке, расположенном на Старомосковском тракте. Он находится в муниципальной собственности и передан управлению ЖКХ и строительства Первоуральска. Еще в сентябре 2021 года из-за неудовлетворительного состояния монумента главе города было внесено представление об устранении нарушений. В 2022 году состоялись работы по оштукатуриванию фасадов и облицовке стен гранитными плитами.

Однако при повторном осмотре в сентябре 2022 года обнаружилось разрушение ступеней, облупление краски на буквах и заборе, а также разрушение светильников. Кроме этого, образовались трещины в покрытии площадки и разрушение тротуарной плитки. Были замечены выступающие части арматуры и изменение цветового тона пьедестала, а также разрушение гранитных плит стен.

После этого прокурор направил иск в Первоуральский городской суд о возложении на местных чиновников обязанности по проведению ремонтно-восстановительных работ знака "Европа – Азия" в течение года. Суд эти требования поддержал. Как отметили в прокуратуре, на сегодняшний день ремонтные работы на самом историко-географическом знаке и на прилегающей территории выполнены.