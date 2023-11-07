СМИ: Экс-глава ФАС Игорь Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу

Экс-глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев стал главой Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, передает РБК.

Артемьев руководил ФАС с 2004 по 2020 годы. В конце 2020-го года его отправили в отставку. СМИ сообщали, что Артемьев станет помощником премьер-министра России Михаила Мишустина.

Новым главой ФАС стал Максим Шаскольский, который до этого занимал пост вице-губернатора Петербурга.