07 Ноября 2023
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Фото:Накануне.RU

Nike обвинил New Balance и Skechers в воровстве технологии производства кроссовок

Производитель спортивной одежды и обуви Nike подал в суд на конкурентов из New Balance и Skechers, обвиняя их в нарушении патентов, связанных с технологией Nike для изготовления верхних частей кроссовок.

В исках говорится, что в некоторых спортивных кроссовках New Balance и кроссовках Skechers используется запатентованная технология Nike Flyknit для обуви для бега, футбола и баскетбола, пишет Reuters.

Ранее Nike подала в суд на Adidas, Puma и Lululemon за нарушение патентов Flyknit. Adidas и Puma урегулировали спор в досудебном порядке, а дело Nike против Lululemon все еще продолжается.

В заявлении New Balance говорится, что компания "полностью уважает права интеллектуальной собственности конкурентов, но Nike не владеет исключительным правом на разработку и производство обуви традиционными методами производства, которые использовались в отрасли десятилетиями".

На сайте Nike говорится, что их технология Flyknit "использует высокопрочные волокна для создания легкого верха с целевыми областями поддержки, растяжения и воздухопроницаемости". В исках говорится, что запатентованная технология позволяет производить обувь с использованием меньшего количества материалов и минимальными отходами.  

Теги: nike, кроссовки, патент, технология


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