07 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Жителей Екатеринбурга просят не впускать "оконщиков" в квартиру

В Екатеринбургском муниципальном центре защиты потребителей дали совет, как можно противостоять так называемым "оконщикам" – мошенникам, которые под видом проверки окон ломают их или балконные двери, а потом сами же чинят за огромные деньги.

Напомним, недавно в Екатеринбурге "оконщики" хотели выманить у пенсионерки 100 тысяч рублей. В ситуацию вмешался родственник женщины, который выставил аферистов из квартиры.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева, такая проблема действительно есть. По ее словам, чаще всего жертвами подобных злоумышленников становятся люди пожилого возраста.

"Наш совет: не открывать двери посторонним лицам. Ни в коем случае не брать трубку, если звонит неизвестный или неопределяемый абонент. И нужно довести эту информацию до своих пожилых друзей, родных, близких, соседей", - сообщила Голубева, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Она отметила, что как только мошенник или нечестный предприниматель переступает порог квартиры и видит пожилого человека, он всегда найдет "болевую точку", на которую надавить.

"Он всегда найдет способ взаимодействия и способ, как войти в доверие. Чаще всего это заканчивается очень и очень печально", - добавила глава центра защиты потребителей.

Стоит отметить, что этой схеме обмана уже не один год. Особенно "оконщики" активизировались в разгар пандемии коронавируса.

Теги: мошенники, оконщики, совет, Екатеринбург


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