Спрос на квартиры в новостройках в октябре сократился на 12%

По итогам октября спрос на квартиры в новостройках в России в среднем сократился на 12% по сравнению с сентябрем. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование "Авито Недвижимости".

Падение отмечалось для всех форматов жилья: спрос на двухкомнатные квартиры сократился на 13%, на трехкомнатные — на 12%, на однокомнатные — на 11%. 9-процентное падение спроса зафиксировано по квартирам-студиям.

Эксперты связывают уменьшение спроса с коррекцией рынка после ажиотажа в июле и августе и ростом процентных ставок по ипотеке.

Напомним, 30 октября ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 15% годовых. Сообщалось, что участники строительного рынка и риэлторы ожидают существенного снижения продаж как вторичного жилья, так и нового. Эксперты отмечают, что воедино сложилось сразу несколько факторов. Помимо самого очевидного — роста процентной ставки по ипотеке до 15%, на покупателей давят растущие требования ЦБ в части увеличения первоначального взноса. Кроме того, на регулярных ожиданиях повышении ключевой ставки покупатели еще летом создали ажиотаж на рынке, фактически скупив все доступные на тот момент объекты.