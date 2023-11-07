07 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

DHL резко повысила для россиян тарифы на доставку

Один из крупнейших логистических операторов в мире, DHL, с 1 ноября повысил в России тарифы на доставку, дополнительные сервисы и сборы, а также услуги по таможенному декларированию.
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Средний рост составил 35%. Об этом говорится в письме, отправленном клиентам (есть у РБК). Например, стоимость транспортировки литиевых батарей (могут перевозиться только в грузовых самолетах) выросла на 72%, до 2 тыс. руб., доставка в страны повышенного риска — на 64,6%, до 2,88 тыс. руб.

DHL вышла на российский рынок в 1984 г. В России территория, обслуживаемая DHL Express, охватывает более 6 тыс. населенных пунктов, около 130 офисов компании открыто более чем в 120 крупнейших городах страны. Автопарк DHL Express в России насчитывает свыше 950 транспортных средств. С международной сетью российское представительство DHL Express связывают два выделенных авиарейса, перевозящих до 32 т грузов ежедневно по маршрутам Москва – Лейпциг и Санкт-Петербург – Хельсинки. DHL Express с 1 сентября 2022 г. перестала осуществлять внутри России экспресс-доставку грузов и документов.

После начала операции на Украине представители различных популярных брендов или магазинов заявили об уходе своих организаций из России. Так поступили, в частности, "L'Oreal", "Gucci", "Chanel", "Cartier". "Икеа".

Теги: DHL, доставка, стоимость, тариф, рост


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