07 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Министр образования Оренбуржья призвал ни в коем случае не повышать зарплату учителям

Учителям нельзя повышать зарплату, иначе в школу пойдут работать за деньгами, а не "по призванию", до этого договорился министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов на встрече, посвященной состоянию системы образования в регионе и в стране в целом.

Как сообщало Накануне.RU, на той встрече чиновники, обсуждая мизерные зарплаты учителей, заявили, что никто и никогда не ставил вопроса о том, чтобы учитель работал на одну ставку. Так сказала замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева. В результате средняя зарплата учителей рассчитывается и озвучивается не на ставку, а чуть ли не на две, поскольку большинство учителей "тянут" намного больше ставки.

Что об этом сказал Пахомов?

"Выровнять всем зарплату и сделать ее московской - произойдет то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить", - сказал чиновник.

В его представлении, при призвании учить детей платить людям уже не надо?

"Как только язык поворачивается произносить такое?! С таким министром образование в Оренбуржье обречено. Совершенно понятно, откуда тот ужас в реальной жизни школьных учителей, о котором они пишут", - написал член-корреспондент РАН, лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев.

"Алексей Пахомов! Будьте последовательны. Сами проработайте месяц в школе у доски! Научите хоть одного ребенка чему-нибудь... А вдруг у Вас скрытое "призвание детей учить". И за свое призвание получите 19 000 руб.", - написали в комментариях на сайте Orenday.ru под материалом о заседании.

Другие добавили, что пусть сами чиновники работают по призванию, не за зарплату.

Как сообщил на том же мероприятии депутат Заксобрания Оренбургской области Нурлан Мунжасаров, в ряде районов области оклад учителя составляет всего 8-9 тыс. рублей. Чтобы получать 38 тыс., нужно брать две ставки, иметь высшую категорию и стаж 20 лет. При этом учителей заставляют делать постороннюю работу, которая не имеет никакого отношения к обучению детей. Так он прокомментировал сообщение Пахомова, что в среднем учителя в области получают по 41,8 тыс. рублей в месяц.

(2004)|Фото: Накануне.ru

При этом, по словам самого Пахомова, в среднем учителя работают на 1,2 ставки. Даже если эта цифра не занижена (что очень сомнительно), средняя зарплата учителя на ставку получается 35 тыс. А средняя в регионе, по данным Оренстата, в первом полугодии почти достигла 50 тыс. Разница почти в полтора раза!

Блогер Дмитрий Борисенко, выпустивший ролик на эту тему, отмечает, что это прямое нарушение майского указа президента, что зарплата учителей должна быть не ниже средней по региону.

"И вот эти люди со светлыми лицами, несмотря на это нарушение, спокойно говорят: а никогда и вопрос-то не стоял, чтобы учитель жил на одну зарплату. То есть он должен где-то еще подрабатывать. Как это еще расценивать, как не рубрику "Государство не просило вас рожать"?" - рассказал блогер.

Характерно, что Пахомов поддержал предложение пустить в школу работать учителями осужденных и отбывших наказание. Он не против того, чтобы человек, отсидевший ранее, например, за кражу учил детей. Тот ведь никого не убил, а "всего лишь" украл.

Напомним, в 2016 году позицию федеральных властей в отношении учителей высказал тогдашний премьер Дмитрий Медведев, который сказал, что если учитель хочет зарабатывать деньги, тогда ему нужно идти в бизнес. А учить детей - "это призвание". За которое власти нормально платить не собираются?

Теги: Алексей Пахомов, учителя, зарплата учителей


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