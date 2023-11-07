07 Ноября 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье мужчина, поссорившись с возлюбленной, устроил пожар в съемной квартире

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор соликамцу, осужденному за умышленный поджог съемной квартиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе

Преступление произошло в июле, в Соликамске. 29-летний мужчина, выпив алкоголь, затеял ссору со своей девушкой, угрожая сжечь съемную квартиру, в которой они жили. Женщина решила избежать конфликта и ушла из дома. Именно тогда молодой человек взял зажигалку и поджег квартиру.

Соликамец вину не признал, рассказал о возникшем конфликте, но, по его словам, он лег спать, когда ушла подруга. Проснулся уже от дыма в комнате. Взяв в руки собаку, он выпрыгнул в окно, вслед за ними выпрыгнула и кошка. Однако экспертиза показала, что причиной пожара стал умышленный поджог. Все имущество, находившееся в квартире, было уничтожено огнем и не подлежало восстановлению. Хозяйке квартире был причинен материальный ущерб в размере 10 918 рублей, а подруге поджигателя – 56 000 рублей. Всего – 165 918 рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ на срок три года, с удержанием в доход государства 10% заработной платы.

Теги: Соликамск, мужчина, поджог, ссора, квартира


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