07 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Спасителям тигренка с амурской трассы грозят административной статьей

В Хабаровском крае спасают тигренка, сбитого на трассе. Неравнодушные водители подобрали детеныша хищника, выползшего к дороге. Судя по кадрам, снятым очевидцами, у тигра повреждена задняя лапа, он хромает.

В Минприроды Хабаровского края сообщили, что сейчас найденный тигренок находится в ветлечебнице Комсомольска-на-Амуре. При этом чиновники недовольны действиями сердобольных водителей: "Самовольный отлов тигренка, если бы рядом находилась тигрица, мог закончиться трагедией. Производить отлов должны были инспекторы госохотнадзора, оформив на месте протокол изъятия для инициации проведения дальнейшего расследования. В случае самовольного отлова дикого животного, человеку может грозить административное наказание".

Теги: тигренок, минприроды, животные


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