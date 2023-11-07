07 Ноября 2023
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Фото:Накануне.RU

Появились новые правила установки дорожных камер в городах и на трассах

Минтранс России готовит новые требования к дорожным камерам. Предполагается, что они вступят в силу с сентября 2024 года.

Пока ужесточения требований к камерам проходят внутренние согласования в правительстве. По данным "Коммерсанта", планируется увеличить расстояния между камерами, фиксирующими одни и те же виды нарушений (например, превышение скорости) – они не смогут находиться ближе одного километра друг к другу в населенных пунктах и ближе пяти километров за городом. Но в "местах концентрации ДТП" возможны исключения.

Также новые правила размещения камер предписывают не заслонять ими дорожные знаки и светофоры.

За городом информировать водителей о наличии мобильных камер в зоне контроля будут предупреждать не только стационарные знаки, но и информационные щиты с указанием "контролируемых условий и режимов движения".

Еще одно нововведение - региональные власти должны будут сообщать ГИБДД о включении новой камеры не позже чем за 20 дней.

Теги: дорожная камера, трасса, штрафы


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