В Ростовской области пресечена попытка поджога военкомата

В Ростовской области мужчина попытался поджечь военкомат, забросав его коктейлями Молотова.

Речь идет о городе Морозовск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По предварительной информации, злоумышленник пошел поджигать военкомат "под предлогом того, что там кто-то спрятался, а он может помочь поймать преступников". Нападавший задержан. Здание не загорелось.

Отметим, после начала специальной военной операции на Украине (24 февраля 2022 г.) такие ситуации стали происходить довольно часто. Происходят и схожие по тематике происшествия. Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку совершить теракт на территории воинской части в Архангельске.18-летний местный житель по заданию запрещенной в РФ террористической организации пытался поджечь самодельной смесью военную технику. До этого в Алтайском крае был задержан мужчина, планировавший совершить теракт по указанию проукраинской террористической организации. Он должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации города Рубцовска.