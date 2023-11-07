МТС все же отменит плату за раздачу интернета на тарифах с предоплаченным трафиком

Компания МТС решила отменить плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченным пакетом интернета.

"В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика", - сообщил РИА Новости оператор.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предписала операторам "большой четверки" в течение месяца отменить плату за раздачу трафика с мобильных устройств и не допускать ограничения этого функционала для абонентов.

"Мегафон" и Теле2 выразили готовность в относительно короткие сроки отменить плату, но предупредили о возможных технологических сбоях из-за отмены.

В "Билайне" сообщили, что оценят техническую возможность отмены платы. В МТС же заявили, что не будут отменять плату за безлимитную раздачу, поскольку такая практика "приведет к ухудшению качества связи для большинства абонентов".