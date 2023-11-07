Бастрыкин заинтересовался разрушением объектов культурного наследия в Добрянке

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем содержании объектов культурного наследия в Добрянке Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Главу ведомства заинтересовало состояние объектов культурного наследия в городе. Охраняемые государством здания, в том числе Заводская контора, Дом общественного собрания, Правление Добрянской подзаводской волости, находятся в аварийном состоянии: постройки и примыкающие к ним заборы разрушаются. Несмотря на вступившее в прошлом году в законную силу решение суда, собственники памятников истории и культуры ремонтные работы до настоящего времени проводить не начали.

Александр Бастрыкин поручил поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.