07 Ноября 2023
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Фото: Fiona Goodall / Getty Images

Глава МИД Израиля пристыдил генсека ООН за слова о "кладбище детей" в Газе

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн раскритиковал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о превращении сектора Газа в "кладбище детей".

"Как тебе не стыдно, Антониу Гутерриш!" — написал Коэн в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

"Больше 30 несовершеннолетних, среди которых 9-месячный младенец, а также малыши и дети (...) удерживаются против воли в секторе Газа", — добавил министр.

Напомним, ранее у генсека ООН Антониу Гутерриша произошел конфликт с Израилем, после того, как он заявил, что осуждает атаку движения ХАМАС на Израиль 7 октября, но напомнил, что это произошло не на пустом месте, и что жители Палестины "на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации".

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал генсека немедленно уйти в отставку, а глава израильского МИД Эли Коэн заявил, что отказывается от встреч с Гутерришем.

Теги: мид израиля, генсек оон, газа, кладбище детей


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