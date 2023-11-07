В России появился отечественный химсостав для радиационного мониторинга

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института радиологии и агроэкологии из Обнинска создали замену импортным химическим составам для контроля содержания радиоактивных изотопов в окружающей среде, в том числе на территориях российских атомных электростанций.

Это может сократить затраты на проведение радиационного мониторинга, сообщил ТАСС главный научный сотрудник института Сергей Лукашенко. Метод жидкосцинтилляционной спектрометрии применяется для радиационного мониторинга на АЭС и других атомных объектах. Руководитель научной работы отметил, что смесь создана из реактивов, производимых в России. При этом характеристики полученного коктейля сопоставимы с импортными аналогами.

Напомним, ранее на Белоярской АЭС, расположенной вблизи Екатеринбурга, рассказали о результатах работы реактора БН-800 ("Быстрый натриевый") на технологии замкнутого ядерно-топливного цикла. БАЭС — первая в мире атомная станция, энергоблок которой целый год отработал на практически полной загрузке уран-плутониевым МОКС-топливом. Оно состоит из продуктов, остающихся от работы классических атомных станций и отходов производств по обогащению урана. Применение такого топлива позволит в десятки раз увеличить топливную базу атомной энергетики, а главное — в реакторе БН‑800 можно повторно, после соответствующей переработки, использовать облученное ядерное топливо других АЭС. Год успешной работы доказал, что технология готова к промышленному применению. Переход от частичной загрузки (в 4,6%) к полной составил почти четыре года, сообщил директор БАЭС Иван Сидоров.

Оборудование IV энергоблока, где установлен БН-800, на 80% российское. Первый заместитель главного инженера БАЭС по эксплуатации Илья Филин рассказал Накануне.RU, что БН-800 строили в начале 2000-ых, когда промышленность "только поднималась", однако все основное на нем — отечественное. Новый реактор БН-1200, который введут в эксплуатацию в 2025-2032 гг., будет уже полностью отечественным.