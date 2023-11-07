Стоимость строительства ЖК "Любимов" в Прикамье выросла на миллиард

В Пермском крае, несмотря на сдачу в эксплуатацию всех домов ЖК "Любимов" в Березниках, краевые власти решили оставить ему статус приоритетного проекта, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на материалы минэка Пермского края.

Сообщается, что стоимость строительства составила 13,4 млрд руб., срок реализации инвестиционного проекта — 2014–2023 годы. По сравнению с предыдущими изменениями в приоритетном проекте от 2021 года, на 1,2 млрд руб. увеличилась стоимость строительства. В КРПК изменения в проект не прокомментировали.

ЖК "Любимов" — крупнейший региональный строительный проект за пределами Перми. Общая площадь жилого комплекса из 29 домов на данный момент составляет 293 тыс. кв. м. Строительство микрорайона в правобережной части Березников было начато в 2014 году для переселения граждан из домов, признанных непригодными из-за техногенной аварии на руднике БКПРУ-1. Стройку курировала Корпорация развития Пермского края. Этим летом ЖК был полностью сдан, 30 июня завершились мероприятия по переселению в него более 12,5 тыс. человек.