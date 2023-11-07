Центр Екатеринбурга перекроют на время проведения зимнего полумарафона

На время проведения восьмого зимнего полумарафона "Европа – Азия" движение по центральным улицам Екатеринбурга будет ограничено. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Соревнования пройдут 3 декабря. Во время массового забега с 9:00 до 13:00 ГИБДД перекроет движение всех видов транспорта:

по улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта;

по улице 8 Марта, от Бориса Ельцина до Ленина;

по набережной Рабочей Молодежи, от 8 Марта до Ленина;

по улице Царской, от Николая Никонова до Первомайской;

по улице Дзержинского, от Царской до Горького.

Стоянка транспорта на этих участках улиц будет запрещена, там установят соответствующие временные знаки. Также в этот день с 8:00 до 15:00 запретят розничную продажу алкоголя в торговых точках на улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта.

Напомним, этим летом в Екатеринбурге проходил марафон "Европа – Азия". Его призовой фонд превысил 1 миллион рублей.