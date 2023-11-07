Один человек пострадал в результате атаки беспилотников на Севастополь

В Севастополе во время беспилотной атаки пострадал мужчина – во дворе его дома в Орловке упали осколки сбитого ПВО снаряда, у пострадавшего перелом руки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он добавил, что фрагменты сбитых беспилотников упали также в районе Качи. "Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано", - добавил Развожаев.