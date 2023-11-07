Российское судно приступило к ремонту кабеля "Балтика" в Финском заливе

Россия 6 ноября начала ремонтные работы на кабеле связи "Балтика" компании "Ростелеком", пролегающего в экономической зоне Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финское министерство экономики.

В работах задействовано российское ремонтное судно "Спасатель Карев".

"Балтика" — кабель связи длиной около 1000 километров между Петербургом и Калининградом. "Ростелеком" еще 12 октября уведомил финские власти о выходе кабеля из строя. Однако финская сторона попросила отложить работы из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector.

Как сообщалось, финские власти подозревают, что утечка газа на трубопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией могла быть преднамеренной. 8 октября давление в трубе резко упало, затем газопровод был перекрыт. Прекращение подачи газа привело к росту цен на голубое топливо в Европе на 10%.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО даст "решительный ответ", если подтвердится факт намеренной атаки на газопровод Balticconnector.