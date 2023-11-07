После массовой разборки в Нижнем Тагиле будет возбуждено уголовное дело

По факту конфликтной ситуации в Нижнем Тагиле с участием нескольких человек будет возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, инцидент произошел на днях: со стороны группы мужчин в отношении нескольких молодых людей и одной девушки было применено физическое насилие. В результате один из участников массовой разборки получил травму носа.

И.о. руководителя областного СК России Анатолий Надбитов дал указание о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства инцидента.

Как добавили в ведомстве, для определения тяжести вреда здоровью будут проведены судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе суд отправил под арест уральца, избившего битой троих подростков.