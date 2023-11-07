Трамп не поедет на Украину

Экс-президент США Дональд Трамп отклонил предложение Владимира Зеленского посетить Украину.

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Трамп считает, что было бы неуместно ехать на Украину в это время – с Зеленским работает администрация действующего президента Джо Байдена, и ему, Трампу, не хотелось бы создавать конфликт интересов, пишет "Ъ".

Напомним, в январе 2023 г. Трамп заявил, что если бы он до сих пор возглавлял Белый дом, то вооруженного конфликта между Россией и Украиной никогда бы не произошло. Ну, а если бы ему удалось попасть в кресло президента сейчас, он смог бы договориться о прекращении конфликта в течение 24 часов, заявил политик. После этого резидент Турции Реджеп Эрдоган, вернувшись домой после переговоров в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что перспектива достижения мира на Украине на горизонте не просматривается. Эрдоган напомнил, что Анкара прилагала большие усилия "для предотвращения дальнейшего кровопролития".

"С самого первого дня мы всегда выступали за мир, диалог и дипломатию", - сказал Эрдоган.

Турецкие власти "не подливали масла в огонь", а стремились добиться того, чтобы обе стороны встретились, подчеркнул президент Турции.

Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.