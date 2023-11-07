Shaman списал из интернета больше половины своей дипломной работы

Российский певец Shaman допускал заимствования из интернета на 20 страницах своей 35-страничной дипломной работы в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Об этом говорится на сайте сетевого сообщества "Диссернет". Как показала экспертиза сообщества, 12 страниц дипломного реферата "Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца" полностью заимствованы из Сети.

Больше всего заимствований в своей работе музыкант допустил из статьи Гдалия Гармизы "К вопросу о формировании саунд-продюсирования". Также среди источников заимствований - статья Татьяны Суминовой "Продюсер: сущность и специфика социокультурного феномена", а также статьи на "Википедии" "Популярная музыка", "Поп-музыка" и "Звукорежиссер".

По данным "Диссернет", научный руководитель Shaman - Лариса Зорилова, которая является заведующей кафедрой социально-гуманитарных дисциплин в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Ранее на Shaman заявили в полицию из-за песни "Я русский".