Средние лимиты по кредиткам в России выросли на треть

К концу сентября средний лимит по кредитным картам в России оказался почти на 30% больше уровня прошлого года.

По данным бюро кредитных историй "Скоринг бюро", одобряемые суммы теперь составляют 106,2 тыс. руб. Как заявили в БКИ, это связано с наличием спроса со стороны потребителей. На этом фоне основные участники рынка карт изменили свои кредитные и лимитные политики для удовлетворения новых потребностей.

Не исключено, что спрос растет, так как населению приходится тратить больше из-за увеличившейся стоимости товаров и услуг. Размер лимитов остается выше отметки 100 тыс. руб. с начала лета. В 2020–2021 годах средний чек находился в пределах 60–70 тыс. с незначительным увеличением до 77–80 тыс. рублей, сообщают "Известия".

Напомним, в России неплательщиков по кредитам насчитывается 21 миллион граждан. По сравнению с 2022 годом, показатель вырос почти на четверть.