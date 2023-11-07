07 Ноября 2023
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Общество В России
Фото: permkrai.ru

В России введут обязательный контроль за состоянием домов

В России ежегодно площадь аварийных домов увеличивается на 2 млн кв. м, однако расселения ветхих домов жители могут ждать годами.

По этой причине ко второму чтению поправок в закон о техническом обследовании предлагается новая мера — регулярный осмотр зданий, который должен предотвратить ветшание жилого фонда. Как предполагается, уполномоченная организация будет регулярно проводить проверку, а управляющая компания будет обязана устранять выявленные проблемы.

По словам авторов поправок, в настоящее время отслеживание состояния жилого дома зависит только от добросовестности УК. Сегодня регионы тратят средства на "латание" таких домов, не признавая их аварийными.

По оценке Счетной палаты России, скорость признания домов аварийными превышает темпы их расселения. Так, весной 2023 года Конституционный суд рассматривал обращение трех семей — из Нижегородской, Кемеровской областей и Приморского края. Они ждут предоставления жилья с 2017–2018 годов.

В советское время проверки состояния жилых домов проводились регулярно, по их результатам принимались решения о проведении того или иного вида работ, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в Госдуму России будет внесен проект закона об ужесточении требований по расселению аварийного жилья. Как заявил первый заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), это необходимо из-за случаев неодновременного расселения аварийных домов

Теги: дома, жилье, аварийное жилье


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