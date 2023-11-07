Патриарх Кирилл заявил, что называть себя русскими могут только глубоко православные люди

Патриарх Кирилл заявил, что принадлежность к русскому народу должна сопровождаться "глубокой православной верой".

Это произошло в ходе проповеди в храме иконы Божией Матери в Москве. По его словам, только посещающие храм люди могут называть себя русскими. "А те, кто говорят, что мы русские, а в храм не ходят, задайте себе вопрос: "А вы являетесь наследниками ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь?" И если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете говорить о себе, как о русских людях?",— заявил патриарх.

Он указал, что современная Россия представляет собой "оплот православия в мире". По его словам, сейчас пришло то время, которое "нельзя проспать", сообщает РИА "Новости".