Огонь в ТЦ в Улан-Удэ перекинулся с крыши на верхний этаж

В Улан-Удэ огонь в торговом центре «Гвоздь» перекинулся с крыши на верхний этаж.

Также произошло частичное обрушение крыши. В настоящее время большие клубы черного дыма поднимаются над крышей ТЦ. В районе одного из входов в здание огнем охвачена часть четвертого этажа.

Помимо торговых площадей и кафе, в торговом центре также располагается центр обслуживания энергосбыта, сообщает РИА "Новости".

Огонь бушует на площади 10 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.