iPhone лидирует по продажам в России

iPhone до сих пор является лидером рынка России по продажам в денежном выражении.

С января по сентябрь текущего года доля выручки за гаджеты осталась на уровне аналогичного периода 2022 года — 33%. За первые девять месяцев текущего года на iPhone пришлось около 40% смартфонов в денежном выражении. По этому показателю Apple, несмотря на прекращение официальных продаж, остался рекордсменом рынка: в деньгах его доля, по сравнению с январем–сентябрем 2022 года, сократилась всего на 2 п.п.

На втором месте идет Xiaomi. Замыкает тройку Samsung.

По словам экспертов, в премиальном сегменте у iPhone практически нет конкурентов. Конкурирует он только с дорогими складными аппаратами на Android, продажи которых минимальны, сообщают "Известия".

Жители Свердловской области активнее других жителей УрФО заказывают новые iPhone. К такому выводу пришли в компании МегаФон.