07 Ноября 2023
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Фото: Apple

iPhone лидирует по продажам в России

iPhone до сих пор является лидером рынка России по продажам в денежном выражении.

С января по сентябрь текущего года доля выручки за гаджеты осталась на уровне аналогичного периода 2022 года — 33%. За первые девять месяцев текущего года на iPhone пришлось около 40% смартфонов в денежном выражении. По этому показателю Apple, несмотря на прекращение официальных продаж, остался рекордсменом рынка: в деньгах его доля, по сравнению с январем–сентябрем 2022 года, сократилась всего на 2 п.п.

На втором месте идет Xiaomi. Замыкает тройку Samsung.

По словам экспертов, в премиальном сегменте у iPhone практически нет конкурентов. Конкурирует он только с дорогими складными аппаратами на Android, продажи которых минимальны, сообщают "Известия".

Жители Свердловской области активнее других жителей УрФО заказывают новые iPhone. К такому выводу пришли в компании МегаФон.

Теги: iPhone, сматрфоны


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Ранее 26.09.2023 07:50 Мск Свердловчане активнее всех в УрФО заказывают себе новые "Айфоны"

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