СМИ: "Уральские авиалинии" приобретут иностранные самолеты через финлизинг

Авиакомпании "Уральские авиалинии" удалось согласовать условия переоформления иностранных самолетов в российскую собственность.

Перевозчик готовится подписать договоры финансового лизинга с "НЛК Финанс", которая подконтрольна Росавиации. Они рассчитаны на 17 лет, по истечении которых 19 Airbus перейдут в собственность "Уральских авиалинии". Согласование контрактов началось летом, сейчас сторонам удалось отменить требование о ежегодном переводе до 40% чистой прибыли лизингодателю.

При этом за лайнеры "Аэрофлота" НЛК расплачивалась из средств ФНБ без таких условий с передачей в оперлизинг, после которого самолеты вернутся лизингодателю, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в начале октября 2023 г. выяснилось, что "Уральские авиалинии" и iFly до сих пор не смогли рассчитаться с западными лизингодателями за самолеты. Перевозчикам тогда дали три дня на расчеты за самолеты, при этом у них не было средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).