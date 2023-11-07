СМИ: "Уральские авиалинии" приобретут иностранные самолеты через финлизинг

07 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика В России
Фото:Накануне.RU

СМИ: "Уральские авиалинии" приобретут иностранные самолеты через финлизинг

Авиакомпании "Уральские авиалинии" удалось согласовать условия переоформления иностранных самолетов в российскую собственность.

Перевозчик готовится подписать договоры финансового лизинга с "НЛК Финанс", которая подконтрольна Росавиации. Они рассчитаны на 17 лет, по истечении которых 19 Airbus перейдут в собственность "Уральских авиалинии". Согласование контрактов началось летом, сейчас сторонам удалось отменить требование о ежегодном переводе до 40% чистой прибыли лизингодателю.

При этом за лайнеры "Аэрофлота" НЛК расплачивалась из средств ФНБ без таких условий с передачей в оперлизинг, после которого самолеты вернутся лизингодателю, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в начале октября 2023 г. выяснилось, что "Уральские авиалинии" и iFly до сих пор не смогли рассчитаться с западными лизингодателями за самолеты. Перевозчикам тогда дали три дня на расчеты за самолеты, при этом у них не было средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Теги: Уральские авиалинии, авиакомпании, авиация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.11.2023 10:49 Мск У "Уральских авиалиний" забрали допуски к различным международным маршрутам
Ранее 04.10.2023 09:31 Мск "Уральским авиалиниям" не могут согласовать условия по выкупу из лизинга западных лайнеров
Ранее 27.09.2023 11:30 Мск В пролете? Авиакомпаниям дали три дня на расчеты по лизингу, но денег из ФНБ нет

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}