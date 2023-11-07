07 Ноября 2023
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

МВД предлагает запретить нелегальным мигрантам открывать счета в банках

Министерство внутренних дел России разработало проект закона о запрете нелегальным мигрантам открывать счета в банках.

Также под запрет может попасть регистрация автомобилей, заключение браков и совершение сделок с собственностью. Как сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, инициатива позволит выявлять "незаконных мигрантов" и выдворять их из страны.

Законопроект будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы РФ в ближайшее время. Казакова отмечает, что запрет на открытие банковского счета нелегальным мигрантам позволит "перекрыть канал" для перевода средств за рубеж.

Как заявил председатель центрального комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ринат Каримов, как правило, в России "нелегальными мигрантами" называют иностранцев, которые находятся в стране с нарушением сроков пребывания, у которых нет регистрации.

Эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов не исключил, что в законопроекте может идти речь об иностранцах, которым запрещен въезд на территорию страны. По его словам, ежегодно под запрет на въезд попадают около 150 тыс. иностранцев.

В России в последнее время нарастает угрожающая ситуация с мигрантами — об этом говорят не только случаи разбоев в разных городах, которые еще и публикуются самими преступниками в сети, но и усиление иерархической вертикали в таких сообществах.

Теги: мигранты, иностранцы, законопроекты


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