07 Ноября 2023
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Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский: проведение выборов в стране сейчас "не ко времени"

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что проведение выборов президента сейчас "не ко времени".

По его словам, сейчас "время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов", сообщает Страна.ua.

6 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Зеленский дал поручение по подготовке к выборам главы государства в 2024 году своему офису.

На март 2024 года на Украине назначены президентские выборы, однако с февраля 2022 года существует законное основание их не проводить в связи с введенным в стране военным положением.

Теги: Зеленский, Украина, выборы


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