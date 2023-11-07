МВД Украины: погибший помощник Залужного получил подарок с гранатой от коллеги

Помощник главнокомандующего украинскими Вооруженными силами Валерия Залужного Геннадий Частяков получил ко Дню рождения подарок с гранатами от коллеги, в кабинете которого прошел обыск.

Как сообщил в своем Telegram министр внутренних дел Игорь Клименко, погибший начал показывать подарки родным. Он начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Речь идет о гранате нового западного образца. Сотрудники правоохранительные органов уже нашли коллегу-военнослужащего, подарившего подарок. В его кабинете изъяли еще две аналогичных гранаты.

Ранее о смерти своего помощника сообщил главком ВСУ Валерий Залужный