07 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Кураев покинул Россию в День народного единства

Запрещенный клирик Московской епархии протодиакон Андрей Кураев, ранее объявивший о предстоящей эмиграции, сообщил, что покинул Россию в День народного единства.
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"Вокруг чемодана. Часть 2. Кочевье. Забавно вышло: откололся в день народного единства. Просто "судьба диссидента"", - написал Кураев в своем telegram-канале.

Напомним, ранее он написал в своем telegram-канале, что собрался эмигрировать в Прагу.

"И все-таки отъезд. Прошли полтора года раздумий и колебаний. В конце концов я решил не уподобляться герою анекдота, который погиб после троекратного отказа сесть на спасательный вертолет", - написал Кураев.

Он считает, что в Европе, наверно, еще возможны его публичные встречи и лекции.

"Так что это – трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная. Но пока мысли не о том, как обжиться там, а о том, как ампутироваться здесь", - подытожил Кураев.

Кураева извергли из сана решением епархиального суда Москвы в конце декабря 2020 г. Поводом для такого решения стала запись в блоге Кураева от 21 апреля, в которой священнослужитель допустил оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина.

В апреле 2021 г. патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о признании Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана, однако ввел мораторий на издание указа о лишении на время "для переосмысления своей позиции" протодиаконом. В апреле 2023 г. окончательно лишен сана.

Теги: Андрей Кураев, Прага, эмиграция


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