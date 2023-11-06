06 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Матвиенко захотела принять закон о всеобщем счастье

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России необходимо принять закон о всеобщем счастье и верит, что однажды в стране появится министерство счастья.

Говоря о том, какой закон надо принять в стране прямо сейчас, спикер Совфеда сообщила, что речь может идти о создании ведомства, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми, пишет ТАСС. Об этом она заявила, выступая на марафоне "Знание. Первые" с лекцией о событиях в современной России, изменивших ход времени.

Любопытно, согласились бы с ней россияне или нет, особенно на фоне того, что бедность неудовлетворенность своим материальным положением толкают российских пенсионеров продолжать работать, вопреки мнению Минфина о том, что работать они не хотят, так как получают вполне приличные пособия. Кроме того, дефицит квалифицированных специалистов на рынке труда привел к тому, что российские работодатели все охотнее нанимают сотрудников на частичную занятость. В топ-15 предложений с самым большим приростом зарплатных предложений также вошли диспетчеры, менеджеры по персоналу, работники кухни, администраторы ресторана, ремонтники, сантехники, слесари, мясники, маляры, кондитеры, массажисты, логопеды, бариста и архитекторы.

При этом жители, например, Свердловской области признались, что им не хватает зарплаты на свои основные нужды. Опрос проводился службой исследований hh.ru. 48% опрошенных свердловчан рассказали, что им недостаточно текущей заработной платы. Наиболее остро эта проблема стоит среди работников профессиональных сфер "Административный персонал" и "Медицина, фармацевтика". Еще около 40% опрошенных уральцев отметили, что зарплаты на основные нужды им хватает, но с трудом. Чаще всего такой ответ давали респонденты из сфер "Строительство, недвижимость" и "Производство, сервисное обслуживание". Наконец, только 14% жителей Среднего Урала заявили, что им вполне хватает их текущей заработной платы. Чаще всего это респонденты из профессиональных сфер "Стратегия, инвестиции, консалтинг" и "Информационные технологии".

Согласно еще одному исследованию сервиса HeadHunter, за два года число россиян, которым не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей, выросло на 20%. В 2021 году 25% опроса заявляли, что зарплаты на основном месте работы им не хватает на покрытие основных нужд, теперь таких граждан 45%. Еще 36% опрошенных заявили, что зарплата покрывает их основные нужды с трудом. Два года назад таких ответов было 39%. Тех, кому зарплата позволяет покупать все необходимое, в 2023 году оказалось 20%, а два года назад их было 36%.

Теги: Валентина Матвиенко, Совет Федерации, счастье


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