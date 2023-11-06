Завершена ротация российских миротворцев в Карабахе

Минобороны России привело детали работы российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

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В бюллетене военного министерства говорится, что завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Россию для проведения планового ремонта.

Напомним, ранее выяснилось, что Азербайджан до сих пор рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца года. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев полагает, что власти страны призывают армянское политическое руководство сделать главный шаг – официально, своей подписью под мирным договором, зафиксировать признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион нашей республики, и обязаться воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны в будущем. Он уточнил: важно, чтобы Армения отказалась от политики финансирования сепаратизма в Азербайджане. Аналогичное мнение – о заключении мирного договора до конца года – выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян.