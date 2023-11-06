В Китае восхитились российским импортозамещением — модернизацией советского лайнера

В КНР накануне первого полëта российского Ил-96-400М впервые представили широкофюзеляжный авиалайнер C929 разработки китайской COMAC. После прекращения сотрудничества с Россией и замены названия проекта CR929 обратно на C929 (т.е. China-Russia сменилось на просто China), ориентиром для китайского лайнера в плане ТТХ стал Boeing 787-8. Первый полëт С929 должен состояться в 2030 г. а первая поставка покупателю — до 2035 г.

Крупный китайский вичат-канал "Волны Южно-Китайского моря" обратил внимание на то, что в России "после расставания с КНР" уже совершил свой первый полёт Ил-96-400М, и после отказа от CR929 Москва "обнаружила, что её платформа Ил-96 более привлекательна".

"Главное техническое требование России к новому поколению широкофюзеляжных лайнеров большой дальности полета заключается не в том, насколько хорошо они работают в коммерческих целях, а в автономности и управляемости. Другими словами, можно сказать, что этот самолет специализирован для "Аэрофлота". Даже если он будет продан с убытком, пока Российская Федерация готова предоставить соответствующие субсидии, все в порядке", — пишет канал.

Китайские эксперты отмечают, что Ил-96-400М действительно решает проблему нехватки крупных широкофюзеляжных самолётов.

"Наша [китайская] проблема заключается в том, что по сравнению с акцентом россиян на автономию и контроль, мы делаем акцент на коммерческом успехе, который привносит риски международного сотрудничества. Однако, поскольку проект только начался, сейчас слишком рано о чем-либо говорить. В ближайшие несколько лет давайте с нетерпением ждать появления собственной широкофюзеляжной машины C929 в Китае", — заключают "Волны Южно-Китайского моря".