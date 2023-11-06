06 Ноября 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

"ОПК полностью обеспечивает армию России передовыми вооружениями"

Вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров полагает, что оборонно-промышленный комплекс полностью обеспечивает авиацию, флот и сухопутные войска передовыми видами вооружений.

Многие зарубежные эксперты <...> по праву называют российскую оборонную промышленность самой совершенной в мире, приводит ТАСС слова Мантурова, сказанные на марафоне общества "Знание" выставки-форума "Россия".

Недавно Правительство России предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности. В условиях специальной военной операции особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения. Федеральными органами исполнительной власти приняты меры по увеличению производства артиллерийских систем.

В сентябре президент России Владимир Путин провел в Ижевске заседание Военно-промышленной комиссии РФ. Во время заседания глава государства отметил, что по итогам восьми месяцев этого года организаторам оборонно-промышленного комплекса удалось сохранить стабильный темп работы. График поставок был выполнен, более того, по некоторым направлениям выпуск военной продукции удалось кратно увеличить. В качестве примера Путин привел производство основных видов бронетехники. По сравнению с прошлым годом объем производства вырос более чем в два раза, а особо востребованных средств поражения – в три. При этом необходимо повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО.

Напомним, ранее в Перми состоялась сделка из разряда "обратно в 90-е" — имущественный комплекс оборонного ЗиДа продали компании "Спецпроектстрой" за 725 млн руб., что более, чем в пять раз ниже изначальной оценки (4 млрд руб.). Минпромторг РФ пытался оспорить торги уже постфактум, хотя обратить внимание Дениса Мантурова на проблемы предприятия пытались давно. С 2005 г. оно находится в процедуре банкротства и теперь получило новый клубок судебных проблем, в то время как сегодня должно "захлебываться" от работы. ЗиД производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, а также гражданскую продукцию.

Теги: Оборонно-промышленный комплекс, вооружения, Денис Мантуоров


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