Уволен мэр Мариуполя
Глава ДНР Денис Пушилин уволил главу Мариуполя Олега Моргуна.
Указ об этом опубликован на портале главы республики.
Напомним, Моргун проработал в этой должности меньше года – он был назначен главой Мариуполя в январе 2023 г.
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Глава ДНР Денис Пушилин уволил главу Мариуполя Олега Моргуна.
Указ об этом опубликован на портале главы республики.
Напомним, Моргун проработал в этой должности меньше года – он был назначен главой Мариуполя в январе 2023 г.
Предыдущие новости на эту тему:Ранее 24.01.2023 10:15 Мск Сменился глава администрации Мариуполя
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