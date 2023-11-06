Уволен мэр Мариуполя

Глава ДНР Денис Пушилин уволил главу Мариуполя Олега Моргуна.

Указ об этом опубликован на портале главы республики.

Напомним, Моргун проработал в этой должности меньше года – он был назначен главой Мариуполя в январе 2023 г.