06 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Кремле высказались о "принятом Путиным решении идти на новый срок"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о появившейся информации о том, что Владимир Путин принял решение об участии в президентской гонке-2024.
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Путин пока не объявлял о своем выдвижении на новый срок, да и сама гонка еще не началась, заявил ТАСС Песков. Ранее о том, что решение о выдвижении якобы уже принято, написало издание Reuters.

Напомним, ранее выяснилось, что неформальная президентская кампания в России может стартовать в ноябре. Владимир Путин якобы мог публично объявить о желании еще раз стать президентом на открытии выставки-форума "Россия", однако этого не случилось. Уже утверждена концепция кампании, которую будет проводить "кандидат от власти": Россия — отдельная цивилизация, "семья семей", для которой важны традиционные ценности, ее атакуют враги, но благодаря консолидации общества они ничего не добьются.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что съезд партии состоится вскоре после старта президентской кампании. По его мнению, кампания будет объявлена в интервале 18-19 декабря, и через два-три дня компартия проведет съезд.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песмков, выборы, президент России


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.10.2023 13:55 Мск Зюганов обозначил возможную дату начала президентской кампании
Ранее 03.10.2023 09:24 Мск СМИ: Путин может объявить о желании еще раз стать президентом в ноябре

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