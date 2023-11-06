В России на внутренних перелетах могут разрешить продажу алкоголя в магазинах duty free

В Госдуму внесен законопроект, который в случае получения им статуса закона разрешит розничную торговлю алкоголем в магазинах duty free, если пассажир улетает из одного города России и прилетает в другой.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что владельцы магазинов беспошлинной торговли (далее – МБТ) и аэропортов понесли серьезные убытки из-за падения пассажиропотока в эпоху коронавируса. Ситуация усугубилась из-за сложившейся к сегодняшнему дню геополитической ситуации и введения санкций против России.

Любопытно, что информация об этом появилась на фоне данных о том, что за девять месяцев этого года россияне совершили на 20% больше поездок за рубеж, чем год назад. Речь идет о 21 млн поездок за январь-сентябрь 2023 г.. В лидерах по числу поездок — Абхазия и Турция. Также в десятку самых посещаемых стран попали не входившие туда в прошлом году Таиланд и Китай. Из стран ЕС в десятке популярных направлений поездок осталась только Финляндия.

Как мы сообщали ранее, стоимость перелета в салоне экономического класса по России в мае 2023 г. выросла на 28% по сравнению с маем 2022 г. до почти 7 тыс. руб. в расчете на 1 тыс. км пути. Это максимальное значение с 2000 г. (более ранних данных нет). Позже выяснилось, что цены на билеты могут вырасти еще больше из-за повышения ставки аренды самолетов.