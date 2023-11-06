Путин уедет из России

По приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Астану прилетит президент России Владимир Путин.

Состоятся переговоры лидеров двух стран, темами которых станут актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства. Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае, сообщает пресс-служба Токаева.

Ранее в Казахстане побывал президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что внеблоковый статус Украины — хорошее и приемлемое решение текущей ситуации. Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Токаев заявил, что его страна не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Во время визита в Германию Токаев заявил, что Казахстан "однозначно будет следовать" санкционному режиму Запада в отношении Москвы. Позже токаев признался, что Казахстан не является "анти-Россией" и твердо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой.