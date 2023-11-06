15-летний Адам Кадыров получил высший орден КЧР

06 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика В России Северо-Кавказский ФО
Фото: t.me/rashid_temrezov

15-летний Адам Кадыров получил высший орден КЧР

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил 15-летнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову высшую государственную награду республики. Подросток получил орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой".

"Рамзан Ахматович воспитал достойного сына, который стоит на стороне веры и правды, как и учат его старшие", - говорится в telegram-канале Темрезова.

Отметим, что ранее чеченская полиция не стала возбуждать уголовное дело по факту избиения подследственного Никиты Журавеля в СИЗО Грозного сыном Рамзана Кадырова, сославшись на возраст подростка. В ведомстве заявили, что уголовная ответственность наступает с 16 лет. После этого подросток получил ряд важных государственных наград - от героя Чеченской республики, до ордена "Дуслык" за укрепление "межнационального мира и согласия" в Татарстане.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присвоил звание "Заслуженный работник социальной сферы" своей дочери Хадижат Кадыровой – она является начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного. Девушке 23 года. Кроме того, Кадыров присвоил звание "Народная артистка Чечни" своей старшей дочери Айшат (24 года), а за день до этого он назначил эту девушку вице-премьером республики по социальным вопросам. До этого Айшат возглавляла министерство культуры Чечни.

Здравоохранение в Чечне курирует еще одна дочь Кадырова – 20-летняя Хутмат получила это назначение в марте 2023 года. Министром имущественных и земельных отношений Чечни является 26-летний племянник Рамзана Кадырова Хамзат. Всего у главы Кадырова 14 детей.

В Кремле не возражают против такой "трудовой династии" во власти Чечни. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что назначения в правительстве региона – "прерогатива главы субъекта".

Теги: Адам Кадыров, Рашид Темрезов, орден, Карачаево-Черкесская ренспублика


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.11.2023 10:51 Мск 15-летний Адам Кадыров назначен "главным безопасником" своего отца
Ранее 02.11.2023 12:11 Мск Никита Журавель заявил, что изучает Коран
Ранее 25.10.2023 13:41 Мск 15-летнего сына Кадырова наградят высшей наградой КЧР
Ранее 25.10.2023 00:24 Мск Кадыров поблагодарил Минниханова за награждение своего 15-летнего сына орденом
Ранее 24.10.2023 20:20 Мск Глава Татарстана вручил сыну Кадырова орден "Дуслык" за укрепление "межнационального мира и согласия"
Ранее 20.10.2023 08:12 Мск "Единоросс" из Татарстана возмутился поведением Кадырова с Никитой Журавелем
Ранее 13.10.2023 13:45 Мск Журавель, обвиняемый в сожжении Корана, частично признал вину
Ранее 13.10.2023 11:27 Мск В Грозном начинается суд по делу избитого сыном Кадырова волгоградца
Ранее 06.10.2023 21:00 Мск Сыну Кадырова присвоили звание Героя Чеченской Республики
Ранее 04.10.2023 12:17 Мск Чеченская полиция не стала возбуждать дело на сына Кадырова, потому что он еще ребенок
Ранее 04.10.2023 09:34 Мск Полиция начала проверку избиения 15-летним сыном Кадырова волгоградца Никиты Журавеля
Ранее 02.10.2023 20:20 Мск Заблокирован аккаунт Адама Кадырова в Instagram*
Ранее 01.10.2023 11:42 Мск Кадыров опроверг информацию о проблемах со здоровьем
Ранее 29.09.2023 13:54 Мск В Кремле не смогли пояснить, спрашивал ли Путин Кадырова про избитого Никиту Журавеля
Ранее 28.09.2023 11:36 Мск "При встрече ты будешь мне мило улыбаться": Сын Кадырова "высказался" после избиения Никиты Журавеля
Ранее 26.09.2023 15:51 Мск Сыну Кадырова может грозить до пяти лет лишения свободы - депутат
Ранее 26.09.2023 13:45 Мск "Не хочу": Песков не стал комментировать избиение сыном Кадырова мужчины в СИЗО
Ранее 26.09.2023 08:13 Мск Собчак может написать заявление на сына Кадырова, избившего мужчину в СИЗО
Ранее 26.09.2023 02:48 Мск Москалькова прокомментировала кадры избиения Журавеля сыном Кадырова
Ранее 25.09.2023 20:04 Мск "Уважаю выбор". Кадыров высказался об избиении своим сыном человека, которому вменяют сожжение Корана
Ранее 25.08.2023 16:35 Мск Генпрокуратура не стала разбираться с избиением волгоградца в чеченском СИЗО
Ранее 18.08.2023 13:55 Мск СПЧ просит ФСИН перевести избитого в СИЗО Грозного Никиту Журавеля в другой регион
Ранее 18.08.2023 11:09 Мск Соратники Кадырова одобрили избиение его сыном подследственного в СИЗО
Ранее 16.08.2023 14:31 Мск Обвиняемый по делу о сожжении Корана пожаловался на избиение сыном Рамзана Кадырова в СИЗО

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}