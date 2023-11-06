15-летний Адам Кадыров получил высший орден КЧР

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил 15-летнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову высшую государственную награду республики. Подросток получил орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой".

"Рамзан Ахматович воспитал достойного сына, который стоит на стороне веры и правды, как и учат его старшие", - говорится в telegram-канале Темрезова.

Отметим, что ранее чеченская полиция не стала возбуждать уголовное дело по факту избиения подследственного Никиты Журавеля в СИЗО Грозного сыном Рамзана Кадырова, сославшись на возраст подростка. В ведомстве заявили, что уголовная ответственность наступает с 16 лет. После этого подросток получил ряд важных государственных наград - от героя Чеченской республики, до ордена "Дуслык" за укрепление "межнационального мира и согласия" в Татарстане.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присвоил звание "Заслуженный работник социальной сферы" своей дочери Хадижат Кадыровой – она является начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного. Девушке 23 года. Кроме того, Кадыров присвоил звание "Народная артистка Чечни" своей старшей дочери Айшат (24 года), а за день до этого он назначил эту девушку вице-премьером республики по социальным вопросам. До этого Айшат возглавляла министерство культуры Чечни.

Здравоохранение в Чечне курирует еще одна дочь Кадырова – 20-летняя Хутмат получила это назначение в марте 2023 года. Министром имущественных и земельных отношений Чечни является 26-летний племянник Рамзана Кадырова Хамзат. Всего у главы Кадырова 14 детей.

В Кремле не возражают против такой "трудовой династии" во власти Чечни. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что назначения в правительстве региона – "прерогатива главы субъекта".