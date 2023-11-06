В Крыму опасаются, что скифское золото "растворится" в руках частных коллекционеров

Глава крымского парламента Владимир Константинов опасается, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частых западных коллекционеров.

По его словам, Украине коллекция скифского золота не нужна, и о судьбе собрания ему ничего неизвестно, сказал РИА Новости Константинов на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Напомним, с февраля по август 2014 года в голландском музее Allard Pierson Museum проходила выставка "Крым. Золото и тайны Черного моря". Экспонаты были предоставлены музеями Киева, Симферополя, Севастополя, Керчи и Бахчисарая. Всего на выставке экспонировалось около 2 тыс. артефактов, представлявших единую коллекцию скифского золота.

Однако свои сокровища назад получил только Киев: во время работы голландской выставки на Украине произошел госпереворот, а Крым стал частью РФ. 14 декабря 2016 г. Голландский суд принял решение вернуть коллекцию скифского золота Украине. Крымские музеи в 2017 г. подали апелляцию на такое решение. В июле 2019 г. было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что закон Нидерландов о культурном наследии неприменим к данному делу.

В октябре 2021 г. Апелляционный суд Амстердама завершил длившийся семь лет процесс о принадлежности скифского золота из крымских музеев, постановив вернуть его Украине. В июне 2023 г. решение оставлено в силе Верховным судом Нидерландов.