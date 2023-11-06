"Запад не имеет права уставать от ситуации вокруг Украины"

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Запад не имеет права уставать от ситуации вокруг Украины.

Он уверен, что страны Запада "не захотят проснуться завтра в мире, где будет меньше свободы", приводит ТАСС фрагмент интервью Ермака изданию Politico.

Напомним, 22 сентября 2023 г. озвучена сумма, в которую оценивается помощь, выделенная США Украине после визита в Америку Владимира Зеленского. Она не является той, на которую рассчитывал глава "незалежной". Вместо $24 млрд, на которые рассчитывал Зеленский, Украина получит пакет военной помощи на $325 млн. В тот же день выяснилось, что Евросоюз выделил Украине очередной транш в €1,5 млрд.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по животноводству высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это. А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши", - сказал Лукашенко.

А миллиардер Илон Маск опубликовал мем про "страдающего" президента Украины Владимира Зеленского, который просит о помощи. Кадр, выложенный Маском в X, подписан так: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов". На картинке изображен "страдающий персонаж" с лицом Владимира Зеленского.