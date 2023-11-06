Власти Украины отрицают, что западное оружие попадает за пределы страны

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что полученное Украиной от Запада оружие не попадает за пределы страны.

Не попадает оно, в частности, и в сектор Газа, приводит "Ъ" слова Ермака. Он считает, что информация о том, что поставленное Украине оружие уходит "налево", - российский фейк.

В конце сентября 2023 г. оказалось, что у солдат ВСУ часто ломается западная техника, потому что они толком не умеют с ней обращаться – их не особо-то этому учат. Поломки могут быть следствием того, что на подготовку украинских артиллеристов перед их отправкой на поле боя было потрачено слишком мало времени. Западное оружие вроде гаубиц Panzerhaubitze немецкого концерна Rheinmetall часто ломаются из-за неправильного использования. Обучение украинских военных эксплуатации этих боевых машин длилось всего пять недель, обычно немецкие солдаты обучаются как минимум четыре месяца.

Позже командир второго штурмового батальона комбат Дмитрий Кухарчук выразил мнение, что ВСУ проигрывают в конфликте из-за неадекватного восприятия российской армии руководством и обществом Украины. По словам солдата, на Украине низко оценивали способности российской армии, полагая что она якобы не способна вести военные действия. Кухарчук добавил, что силы противника наоборот с каждым днем становятся только сильнее.