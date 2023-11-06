06 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Началось строительство жд-ветки из Ростова-на-Дону в Крым через Запорожье

Началось строительство железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым.

Она пройдет в том числе по территории Запорожской области, приводит РИА Новости слова главы региона Евгения Балицкого.

Ранее стало известно, что расширение БАМа и Транссиба – строительство вторых Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей и моста через реку Амур, которое позволит увеличить провозные мощности на Восточном полигоне до 255 млн т к 2032 г., обойдется значительно дешевле всего предшествующего расширения мощностей магистрали. Как говорится в отчетах "РЖД", стоимость составит 14 млрд руб. на добавленный миллион тонн грузопотока против 28 млрд руб. в рамках реализуемого в настоящее время второго этапа расширения и 52 млрд руб. следующей фазы стройки. Поэтому "РЖД" считает целесообразным строительство тоннелей. По словам экспертов, при улучшении обстановки на сети целевые показатели стройки следует перепроверить, поскольку может оказаться, что можно обойтись и без этих капиталоемких проектов.

Теги: Ростов-на-Дону, Ростовская область, Крым, железная дорога


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